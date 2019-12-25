Боле 3500 врачей в Ленобласти получили надбавки за помощь больным коронавирусом

Всего на поддержку медиков выделено 130 миллионов рублей.

В период с 12 по 15 мая сотрудники медицинских учреждений Ленинградской области получат надбавки за работу с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Общая сумма надбавок составила почти 130 миллионов рублей: 3529 сотрудников больниц получили от 16 до 80 тысяч за отработанное время в особых условиях. Кроме того, 1065 медикам в скором времени выплатят от 25 до 80 тысяч за особо важные работы.

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Фото: Piter.TV