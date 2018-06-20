Большой сольный концерт Сергея Волчкова

Зрителей ждут известные хиты советских, российских и зарубежных композиторов, классические произведения и песни, написанные специально для Сергея Волчкова.
Сергей Волчков – лауреат международных конкурсов, молодой артист с удивительной харизмой и обаянием, с уникальным бархатным баритоном, обезоруживающей искренностью и душевностью. Каждый его концерт – искренний, душевный диалог со слушателем. Зрители стоя встречают Сергея во всех концертных залах страны шквалом аплодисментов, с большой искренностью дарят артисту признания в любви, подарки, цветы и просят приехать в следующем концертном сезоне. Концерт будет сопровождаться эстрадно-симфоническим оркестром под управлением Народного артиста России Андрея Капралова.
Место: БКЗ "Октябрьский" (Лиговский пр., 6)
Цена: от 700 рублей
Возрастные огрничения: 6 +
Фото: организаторы
Оставить комментарий