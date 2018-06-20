Большой сольный концерт Сергея Волчкова

ПЯТЫЙ СОЛЬНЫЙ концерт в Санкт-Петербурге пройдет в ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ АРТИСТА!

Зрителей ждут известные хиты советских, российских и зарубежных композиторов, классические произведения и песни, написанные специально для Сергея Волчкова.

Сергей Волчков – лауреат международных конкурсов, молодой артист с удивительной харизмой и обаянием, с уникальным бархатным баритоном, обезоруживающей искренностью и душевностью. Каждый его концерт – искренний, душевный диалог со слушателем. Зрители стоя встречают Сергея во всех концертных залах страны шквалом аплодисментов, с большой искренностью дарят артисту признания в любви, подарки, цветы и просят приехать в следующем концертном сезоне. Концерт будет сопровождаться эстрадно-симфоническим оркестром под управлением Народного артиста России Андрея Капралова.

Место: БКЗ "Октябрьский" (Лиговский пр., 6)

Цена: от 700 рублей

Возрастные огрничения: 6 +

Фото: организаторы