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Инвестор и основатель Finstar Financial Group Олег Бойко стал владельцем петербургского банка SIAB
Сегодня, 10:48
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kraratau27

Инвестор и основатель Finstar Financial Group Олег Бойко стал владельцем петербургского банка SIAB

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Однако сумма сделки неизвестна.

Инвестор и основатель Finstar Financial Group Олег Бойко стал владельцем петербургского банка SIAB, передаёт пресс-служба инвестиционного холдинга. 

Как отметили в пресс-службе, через банк SIAB холдинг планирует развивать четыре направления бизнеса: кредитование физических лиц, малого и среднего бизнеса, предоставление кредитов молодым людям без кредитной истории. А также холдинг планирует развивать платформу, которая позволит бизнесменам инвестировать в кредитные портфели. 

Благодаря технологической базе, уже существующей в Finstar, мы сможем предложить нашим клиентам – физическим лицам, а также субъектам малого и среднего бизнеса – передовые банковские технологии, отвечающие потребностям рынка", 

- заявила президент и председатель Правления Банка SIAB Галина Ванчикова. 

Олег Бойко заявил, что выбрал банк по двум причинам. Во-первых, нет надобности полностью перестраивать рабочие процессы, а, во-вторых, банк иметь достаточно обширную клиентскую базу. 

В ближайшие три года мы планируем вложить в этот проект около $50 млн собственного капитала и уверены в привлечении средств внешних инвесторов,

- отметил Бойко. 

Ранее мы писали, что Центробанк России планирует тестировать цифровой рубль в течение 2022 года.

Фото: biographe.ru 

 

Теги: finstar financial group, банк siab, олег бойко
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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