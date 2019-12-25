Однако сумма сделки неизвестна.

Инвестор и основатель Finstar Financial Group Олег Бойко стал владельцем петербургского банка SIAB, передаёт пресс-служба инвестиционного холдинга.

Как отметили в пресс-службе, через банк SIAB холдинг планирует развивать четыре направления бизнеса: кредитование физических лиц, малого и среднего бизнеса, предоставление кредитов молодым людям без кредитной истории. А также холдинг планирует развивать платформу, которая позволит бизнесменам инвестировать в кредитные портфели.

Благодаря технологической базе, уже существующей в Finstar, мы сможем предложить нашим клиентам – физическим лицам, а также субъектам малого и среднего бизнеса – передовые банковские технологии, отвечающие потребностям рынка", - заявила президент и председатель Правления Банка SIAB Галина Ванчикова.

Олег Бойко заявил, что выбрал банк по двум причинам. Во-первых, нет надобности полностью перестраивать рабочие процессы, а, во-вторых, банк иметь достаточно обширную клиентскую базу.

В ближайшие три года мы планируем вложить в этот проект около $50 млн собственного капитала и уверены в привлечении средств внешних инвесторов, - отметил Бойко.

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Фото: biographe.ru