Бойцы Росгвардии поймали воришку, сбежавшего из магазина с надетой на себя неоплаченной обувью

Также мужчина прихватил шарф.

Вечером 2 марта сотрудники вневедомственной охраны поймали мужчину, укравшего из сетевого магазина обуви и аксессуаров несколько вещей. Как рассказали в пресс-службе УВО, инцидент произошел в торговом центре на Ленинском проспекте.

Как выяснилось, мужчина, находясь в торговом зале, примерил продававшиеся там полуботинки и шарф и стремительно убежал в них через кассу, не оплатив. Ущерб магазину составил 4500 рублей, персонал сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации. Воришку задержали на территории торгового центра прибывшие бойцы Росгвардии.

Похищенные товары изъяли, уроженца Башкортостана передали полиции.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали троих юных разбойников, укравших из магазина баночное пиво.

Фото: пресс-служба УВО