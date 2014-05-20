В Петербурге поймали троих юных разбойников, укравших из магазина баночное пиво

Нетрезвые злоумышленники перед кражей распылили в лицо сотруднику магазина газ из баллончика.

Петербургские следователи и полицейские задержали троих подростков, подозреваемых в разбое. Как сообщили в пресс-службе городского следкома, соответствующее уголовное дело уже возбуждено.

Следствие полагает, что 25 февраля 16-летний школьник и учащиеся колледжей 17 и 19 лет ограбили магазин на улице Софьи Ковалевской. Нетрезвые молодые люди распылили газ из баллончика в лицо администратору магазина и похитили пиво в банках, после чего скрылись. Решается вопрос об избрании подросткам меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Выясняется, причастны ли молодые люди к ряду аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

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