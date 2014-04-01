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В Рыбацком неизвестный ограбил салон сотовой связи

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Мужчина украл Iphone 12.

Днем в субботу, 20 февраля, в торговом центре "Порт Находка" в Рыбацком произошло ограбление, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Неизвестный лет 35 зашел в салон сотовой связи на Тепловозной улице, 31. Злоумышленник некоторое время провел у стеллажей, а затем вырвал с док-станцией Iphone 12 без сим-карты и скрылся. Полиция разыскивает преступника. Позже в редакцию Piter.TV попала видеозапись, на которой запечатлен мужчина. 

Ранее мы писали, что в Парголово погибла 14-летняя школьница.

Видео: Piter.TV 

Теги: грабеж, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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