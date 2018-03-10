Бойцы ЧВК "Вагнер" готовы переломить ситуацию в Восточной Гуте в пользу САА

После появления в Восточной Гуте российских бойцов из так называемой ЧВК "Вагнер" боевики стали охотнее идти на переговоры с сирийским ополчением, понимая последствия грядущей антитеррористической операции.

Между боевиками незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте участились конфликты и столкновения. Когда сирийские СМИ впервые написали о появлении в районе российских добровольцев из ЧВК "Вагнер", сопровождавших военных Сирийской арабской армии (САА), ситуация была чрезвычайно сложной для Дамаска: кроме ежедневных обстрелов и регулярных терактов сирийская столица в страхе ждала удара. Согласно разведданным, террористы планировали объединиться с еще одной группой, скрывающейся в горах, чтобы проникнуть в Дамаск и ослабить оборону войск Башара Асада при полном попустительстве сил проамериканской коалиции.

Однако с появлением в районе "вагнеровцев" ряд боевиков выразил намерение договориться с "асадовцами" о выходе из Восточной Гуты, невзирая на недовольство запрещенной в России террористической организации "Джебхат-ан-Нусра", сосредоточившей свои силы в западной части этих территорий. "Вагнеровцы" готовы по кусочку отрезать подконтрольные "ан-нусровцам" пункты, и именно этот опыт точечной зачистки необходим сейчас САА, чтобы оттеснить боевиков подальше от подступов к столице с минимальными потерями. Россияне отлично экипированы, и главное - у них есть необходимый боевой опыт, который позволяет быстро и четко маневрировать в условиях плотной застройки. Они значительно лучше скоординированы не только из-за своего уровня подготовки, но и благодаря техническому оснащению.

Инцидент в Дейр-эз-Зоре показал, что сирийцы далеко не настолько профессиональны, как это необходимо для проведения антитеррористических операций подобного масштаба: долгие годы войны ослабили САА, а ополченцы, хотя и исполнены боевого духа, но не всегда понимают, где их цели, и достаточно ли у них сил, чтобы их поразить. Расследование Der Spiegel позволило выяснить, как из-за непродуманных действий "асадовцев" под Дейр-эз-Зором, случайно погибли бойцы ЧВК "Вагнер", выдвинувшиеся в соседнюю деревню, чтобы выйти на след террористов. Ополченцы и военнослужащие САА решили 7 февраля перебраться на другой берег Евфрата, который контролировался проамериканскими курдами, и под покровом ночи курды заметили движение и открыли по ним огонь. Так, по мнению немецких журналистов, и начался взаимный обстрел, который завершился тем, что коалиция во главе с США бросила на сирийцев всю свою авиацию и "утюжила" потом их позиции два дня подряд. В этом хаосе "вагнеровцы" потеряли около десятка убитыми, пишет Der Spiegel, понимая, что это была трагическая случайность. Глава "Лиги ветеранов военных конфликтов" Андрей Трошев, которого представляют в СМИ как руководителя российских добровольцев, сообщил о 14-ти погибших в результате авиаудара "вагнеровцев".

Учитывая всю серьезность операции в Восточной Гуте, столь пагубную инициативность "асадовцев" надо исключить, а у ЧВК "Вагнер" есть все качества, чтобы выступить в роли военных советников и инструкторов и пресечь возможные провокации со стороны боевиков, которые заинтересованы в любой неразберихе на этом важном участке. Россияне отдают отчет не только в том, что делать, но и в том, что могут сделать боевики, поэтому САА получит вместе с российской ЧВК еще и определенное стратегическое преимущество. Иными словами, если "Вагнер" будет "головой" предстоящей зачистки в Восточной Гуте, "ан-нусровцы" потеряют все шансы воспользоваться замешательством союзников Асада.

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