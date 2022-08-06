Боевики "Исламского джихада"* выпустили по Израилю около 80 ракет

Армия Израиля проводит операцию "Рассвет" в Секторе Газа.

Боевики "Исламского джихада" (запрещенная в РФ террористическая организация) выпустили по территории Израиля около 80 ракет. Примерно 40 боеголовок отправилось с территории Сектора Газа. Около 30 из них защитный противовоздушный щит еврейского государства смог перехватить. Об этом журналистам рассказали представители местной радиостанции Kan.

Напомним, что сигнальные сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных и южных районах Израиля. ПВО сработало над городами Ришон-ле-Цион, Бат-Ям, Холон и Явне в центральной части страны, а также над Ашкелоном и Ашдоде, находящимися на юге. Сирены также звучали над территориями, которые граничили с палестинским анклавом, в городах Лахиш и Сдерот.

Военные еврейского государства уточнили, что местная армия наносит удары по оружейным цехам, складам оружия и огневым позициям радикальной террористической группировки "Исламский джихад" (запрещена на территории РФ). Эти действия стали реакцией властей страны на ракетные обстрелы со стороны боевиков.

Лапид: Израиль не заинтересован в операции в секторе Газа, но не боится ее.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости