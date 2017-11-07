Боец М-1 Олег Оленичев посоветовал начинающим бойцам не пить и не курить

В турнире принимал участие боец Олег Оленичев. Он выступал против бразильца Сильмара Нуньеса и одержал победу. В интервью для PiterTV боец рассказал о своих впечатлениях после боя и дал советы начинающим бойцам.
Не пить, не курить, заниматься спортом, не прогуливать тренировки! Отдых конечно должен быть. Я не приветствую такого, когда люди говорят - Я пью по праздникам. Конечно, без отдыха нельзя, но должна быть цель! И уже от цели отталкиваться.
Олег Оленичев, боец М-1 GLOBAL
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