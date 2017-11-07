Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости M-1 Global в Петербурге
Сегодня, 14:24
0
pitertv218
120
Код вставки плеера

Боец М-1 Олег Оленичев посоветовал начинающим бойцам не пить и не курить

0
 
 

Недавно в Петербурге прошел M-1 Challenge турнир по смешаным единоборствам. Самые сильные бойцы со всего мира приехали в северную столицу, чтобы побороться за звание лучшего.

В турнире принимал участие боец Олег Оленичев. Он выступал против бразильца Сильмара Нуньеса и одержал победу. В интервью для PiterTV боец рассказал о своих впечатлениях после боя и дал советы начинающим бойцам. 

Не пить, не курить, заниматься спортом, не прогуливать тренировки! Отдых конечно должен быть. Я не приветствую такого, когда люди говорят - Я пью по праздникам. Конечно, без отдыха нельзя, но должна быть цель! И уже от цели отталкиваться. 

Олег Оленичев, боец М-1 GLOBAL

Видео и фото - PiterTV

 

Теги: m-1 global , олег оленичев
Категории: M-1 Global в Петербурге

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5