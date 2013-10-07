Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн подвел итоги 20-тилетней работы

27 октября на одной из главных спортивных арен Санкт-Петербурга – во Дворце Спорта «Ледовый» прошел грандиозный международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge! Турнир был посвящен 20-летию одной из ведущих мировых организаций - компании M-1 Global, которая устроила для родного города настоящий праздник.

Журналистам канала PiterTV удалось пообщаться с президентом M-1 Global Вадимом Финкельштейном и узнать насколько ожидания 20-тилетней давности оправдали себя:

Для меня это было такое небольшое хобби, пиар-движение.. Мне это просто нравилось и я не ожидал того, что мы заговорим об олимпийском виде спорта. А этот спорт будет олимпийским! Потому что такого движения как ММА нет нигде в мире, ни в одном виде спорта! Сейчас в каждой стране мира есть ММА, мы идем к этому и вы сами видете, сколько людей знают бойцов и болеют за ребят. Тот же Романов - это пример молодежи. Он же из уличных таких бойцов около футбола и там много таких ребят, которые дерутся на улице. Наша задача - не надо драться на улице. Есть залы для этого, есть ринги, есть соревнования. Приходите, становитесь такими популярными как Романов, становитесь звездами, получайте за это деньги. Ведь в душе вы гладиаторы. Деритесь на ринге, а не где-то под заборами.

Вадим Финкельштейн, президент M-1 Global

Я хочу поблагодарить всех бойцов, которые с первого дня с нами. Пол зала, наверное, людей которые со мной идут уже много-много лет. Я хочу их всех поблагодарить за эту работу. На этот ринг вступало уже больше полторы тысячи бойцов. из них многие стали топовые мировые звезды. Таких как Федор Емельяненко, Шлеменко... Этот список можно перечислять бесконечно. Хочу поблагодарить и пожелать, чтобы ребята занимались спортом и любили не только ММА, а вообще, все виды спорта. Потому что, человек без спорта, он - не человек.

Вадим Финкельштейн, президент M-1 Global

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Вера Иптышева, Петр Кудряшов