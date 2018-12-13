Blues Jam в рок-баре The Right Place

Команда исполняет классические хиты рока и блюза, а петербуржцы наслаждаются отличной музыкой и правильной обстановкой.

"The Right Place" - это бар с рок-атмосферой, которую создают особый интерьер качественная музыка и отличная кухня. Каждую среду на сцене бара выступает группа "Blues Jam". Евгений Ламба играет на гитаре, Ярослав Писарев отвечает за барабаны, а Кирилл Поляков задает ритм на басу. Команда исполняет классические хиты рока и блюза, а петербуржцы наслаждаются отличной музыкой и правильной обстановкой.

Адрес: пер. Шведский, д. 2

Возрастное ограничение: 18+

Цена: бесплатно

Фото: http://theright.ru/