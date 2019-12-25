Bloomberg: авиасообщение между РФ и Турцией возобновится не раньше середины июня

С 17 мая Турция смягчила ограничения по COVID-19.

Авиасообщение между Россией и Турцией возобновится не раньше 15 июня. Об этом информирует Bloomberg.

Согласно данным издания, в ходе переговоров российской и турецкой стороны было решено не открывать воздушную границу между государствами раньше 15 июня. Решение об открытии будет принято после посещения Турции российской делегацией экспертов, которая подтвердит безопасность курортов.

Ожидается, что Россия отправит новую делегацию для оценки мер, принимаемых Турцией для защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса, прежде чем решить, когда снять запрет на авиаперелеты. из сообщения источника Bloomberg

Напомним, авиасообщение между Россией и Турцией приостановлено 15 апреля из-за сложившейся неблагоприятной ситуации на территории страны из-за COVID-19.

Ранее мы сообщали, что с 17 мая Турция смягчает ограничения по коронавирусу. На территории страны отменяется запрет на внутренний туризм, магазинам, пекарням и рынкам позволили работать по выходным, однако, кафе и рестораны продолжат работать только навынос и доставку.

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