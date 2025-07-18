Блокадная учительница Строгонова выступила в парламенте Петербурга

Председатель Законодательного собрания Петербурга вспомнил, как почётный гражданин города Надежда Строгонова выступила перед депутатами. По его словам, в зале стояла абсолютная тишина, а многие не могли сдержать слёз.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в своём Telegram-канале поделился воспоминаниями о работе парламента VII созыва. Одним из самых ярких и пронзительных моментов он назвал выступление почётного гражданина города, блокадной учительницы Надежды Строгоновой.

По словам спикера, за пять лет работы было много событий и решений, которые останутся в памяти, но именно речь педагога стала для него самым сильным. Когда Надежда Васильевна подошла к трибуне, в зале воцарилась абсолютная тишина. Она говорила спокойно и негромко, без резких выражений, но каждое её слово отзывалось в сердцах присутствующих — многие не могли сдержать слёз.

Бельский подчеркнул, что Надежды Васильевны уже нет с нами, но память о ней жива. Для всех, кто её знал, она навсегда останется человеком, в котором удивительным образом соединились мужество блокадного поколения, преданность своему делу и безграничная любовь к Ленинграду. Напомним, во время блокады Надежда Строгонова не только учила детей, но и выхаживала голодающих, а также помогла эвакуировать из осаждённого города более 600 сирот. Она ушла из жизни в июле 2024 года.

Фото: Telegram / Александр Бельский