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Блогер предстанет перед судом за распространение фейковой информации о вакцине
Сегодня, 16:36
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Блогер предстанет перед судом за распространение фейковой информации о вакцине

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Видео было опубликовано в апреле 2020-го года, еще до начала разработки вакцины.

Владелец YouTube-канала "Крамола" Антон Мысливец предстанет перед судом в Петербурге за распространение ложных сведений о разработке вакцины против коронавируса. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на Следственный комитет РФ.

СК завершил расследование уголовного дела в отношении блогера. В апреле 2020-го года мужчина опубликовал видеоролик, в котором говорится о том, что вакцина приводит к смерти. Следователи подчеркивают, что в момент выпуска видео разработка вакцины только началась, и никаких клинических испытаний еще не проводилось. Информацию, приведенную Мысливцем, опровергли в органах здравоохранения.

Мужчина признал свою вину и объяснил публикацию ролика желанием собрать как можно больше просмотров. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пранкера, который разгуливал в полицейской форме, приговорили к 5 суткам ареста. 

Фото: Pexels

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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