На блогера из Петрозаводска завели три уголовных дела после перепалки с петербургской полицией

Водитель иномарки взбунтовался на просьбу предъявить права.

Блогер и, как он сам себя называет, юрист из Петрозаводска стал фигурантом сразу трёх уголовных дел после общения с полицейскими и провокационных постов, размещённых в своем канале. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что перепалка с полицией произошла в конце августа на 235 километре автодороги "Кола" в Лодейнопольском районе Ленинградской области.Для выборочной проверки был остановлен водитель Toyota Corolla.

Общение с сотрудниками Госавтоинспекции не задалось сразу же. Сначала 46-летний житель Карелии отказался показывать права и начал вести себя провокационно, записывая видео, а после и вовсе начал угрожать расправой. Контентмейкера доставили в полицию, где он продолжил агрессивно, не стесняясь в выражениях, устрашать инспекторов ДПС.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. По решению суда правонарушитель отправился под арест на 12 суток. Пока блогер отбывал наказание, у полиции было время изучить видеоматериалы на канале мужчины. Заведено сразу три уголовных дела: о применении насилия в отношении представителя власти, оскорблении представителя власти, а также за клевету в адрес одного из сотрудников ДПС. Житель Карелии по решению суда задержан до 19 ноября 2024 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что пьяный хулиган, угрожавший медикам на Антонова-Овсеенко, стал фигурантом уголовного дела.

Видео: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области