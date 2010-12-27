Блогер Арслан Валеев умер от укуса черной мамбы

Видеоблогер Арслан Валеев, известный своими роликами на YouTube про животных, умер от укуса ядовитой змеи. Такая информация появилась на его странице.

Как сообщает "Росбалт", видеоблогер Арслан Валеев скончался от укуса ядовитой змеи.



Два дня назад известного ютубера в прямом эфире укусила в руку черная мамба. Молодого человека госпитализировали, но спасти не смогли. Он впал в кому, а 25 сентября скончался.



Блогер вел видеоканал о змеях и других рептилиях «Частный экзотариум» и группу о больших диких кошках BobCat ТВ.