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Алексей Панин выпустил дисс на блогера Поперечного (видео)

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Известный актер Алексей Панин выпустил рэп-дисс на блогера Данилу Поперечного, в котором припомнил ютуберу вызов на "Versuse" в 2016 году.

Актер и скандальная интернет-звезда Алексей Панин выпустил рэп-дисс на блогера Данилу Поперечного.

По данным СМИ, клип является ответом на вызов на "Versuse", куда блогер Поперечный зазывал Панина в 2016 году. Сама композиция носит название "Панин валит".

В клипе Панин упомянул "легендарный" скандал в YouTube-сфере, связанный с похищением кошельков Поперечным. Также актер сравнил их будущие баттлы с противостоянием Дизастера и Оксимирона. По словам Панина, Поперечный хотел Versuse и мяса. Режиссером клипа выступил maximax, который снял наиболее успешные клипы Захарова и Хованского.

В прошлом году Поперечный выпустил дисс на Панина, в котором пошутил про ролик с собакой, появившийся на одном из московских телеканалов.

Организаторы Versuse от комментариев по поводу предстоящего баттла отказались.

Видео: YouTube/ХАЙПОВОСТИ 

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Категории: Новости России

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