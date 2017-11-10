Алексей Панин выпустил дисс на блогера Поперечного (видео)

Известный актер Алексей Панин выпустил рэп-дисс на блогера Данилу Поперечного, в котором припомнил ютуберу вызов на "Versuse" в 2016 году.

Актер и скандальная интернет-звезда Алексей Панин выпустил рэп-дисс на блогера Данилу Поперечного.



По данным СМИ, клип является ответом на вызов на "Versuse", куда блогер Поперечный зазывал Панина в 2016 году. Сама композиция носит название "Панин валит".



В клипе Панин упомянул "легендарный" скандал в YouTube-сфере, связанный с похищением кошельков Поперечным. Также актер сравнил их будущие баттлы с противостоянием Дизастера и Оксимирона. По словам Панина, Поперечный хотел Versuse и мяса. Режиссером клипа выступил maximax, который снял наиболее успешные клипы Захарова и Хованского.



В прошлом году Поперечный выпустил дисс на Панина, в котором пошутил про ролик с собакой, появившийся на одном из московских телеканалов.



Организаторы Versuse от комментариев по поводу предстоящего баттла отказались.





Видео: YouTube/ХАЙПОВОСТИ