Благотворительный фонд "Антон тут рядом" выпустил инклюзивный музыкальный альбом

Над альбомом полгода работали семь участников: Байдаков Иван, Афонина Светлана, Зелинский Ладомир, Кравченко Ольга, Мурашев Илья, Никитин Игорь, Кузьмичев Евгений.

На лейбле Doing Great Music вышел инклюзивный альбом "Смешали чувства" фонда "Антон тут рядом" и музыканта Ладомира Зелинского (GhostNoir). Люди с расстройствами аутистического спектра и нейротипичные музыканты вместе записывают различные звуки, преобразовывая их в музыкальное полотно. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Данный альбом – это инклюзивный музыкальный эксперимент. Грохот падающих бутылок, шум машин, утренний будильник: мелодии на записи отражают и переосмысливают действительность, а каждый участник и есть звук.

Вышло максимально по-разному, но с каким-то скользящим нарративом, который постоянно прерывают. Ладомир Зелинский, музыкант

Над альбомом полгода работали семь участников: Байдаков Иван, Афонина Светлана, Зелинский Ладомир, Кравченко Ольга, Мурашев Илья, Никитин Игорь, Кузьмичев Евгений.

Благотворительный фонд "Антон тут рядом" – фонд системной поддержки людей с аутизмом, основанный в 2013 году в Петербурге.

Послушать альбом можно здесь.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев поддержат благотворительный гольф-турнир "Петергоф за Мечту". Все средства, собранные во время турнира, будут направлены в Фонд для помощи в получении необходимого спортивного протезирования 11-летнего мальчика Руслана Шульдинова из Темниковского детского дома

Фото: фонд "Антон тут рядом"