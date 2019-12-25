Благодаря циклону "Матео" оттепель в Петербурге продолжится

Столбики термометров сегодня покажут +1…+3 градусов.

В среду, 15 декабря, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться теплым сектором обширного циклона "Матео". В регион продолжат поступать влажные и хорошо согретые Гольфстримом воздушные массы. В городе пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха сегодня окажется на 3-4 градуса выше климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут +1…+3 градусов, в Ленобласти -2…+3. Ветер подует с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее синоптики "Фобос" сообщили, что в конце декабря в Петербург вернутся морозы.

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