Бизнесмен из Петербурга получил два уголовных дела за свои грузовики

Мужчина сдавал спецтехнику в аренду, а деньги проводил через фиктивные сделки. Причиной тому стал наложенный ранее арест за неуплату кредиторской задолженности.

Петербургский бизнесмен не смог утаить о правоохранительных органов грузовик, которые он сдал в аренду. Как сообщает 14 мая пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по городу, десяток машин были оценены больше чем в 26 млн рублей и находились в аресте.

Ранее 51-летний местный житель выступал в суде ответчиком по делу о разделе совместно нажитого имущества. "КамАЗы" и другую спецтехнику должника арестовали и передали на хранение. Бизнесмена предупредили, что он не имеет права распоряжаться грузовиками, а в противном случае его ждет уголовное дело.

Как выяснилось, на коммерсанта предупреждения не подействовали. Дознавателем Адмиралтейского района было установлено, что мужчина продолжал сдавать грузовики в аренду. Все вырученные за свою деятельность деньги находчивый петербуржец направлял на новые фиктивные сделки, в результате которых его доходы были "замаскированы". Кредитную задолженность мужчина выплачивать не собирался.

В ходе проверки бизнесмен получил сразу два уголовных дела. Первое по статье "Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи либо аресту", второе по статье "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Елену Слабикову арестовали по делу о хищении 4,7 миллиардов рублей на срок до 9 июля.