Елену Слабикову арестовали по делу о хищении 4,7 миллиардов рублей на срок до 9 июля

Несмотря на доводы защиты, суд встал на сторону обвинения.

В Дзержинском районном суде признали необходимость ареста фигурантки дела о хищении 4,7 миллиардов рублей из государственного бюджета. Следствие считает причастной к данному преступлению дочь главы Ростехнадзора по Северо-Западу Елену Слабикову. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание по поводу определения меры пресечения для петербурженки происходило днем 13 мая. Суд встал на сторону обвинения, согласившись с арестом предполагаемой злоумышленницы. Напомним, что женщина была задержана правоохранительными органами в тот же день.

Меру пресечения выбрали и для главы Ростехнадзора по Северо-Западу Григория Слабикова. Мужчина проведет в заключении до 9 июля, как и его подельница-дочь. Чиновник частично признал вину.

Напомним, что накануне силовики из нескольких надзорных ведомств провели серию обысков в домах семьи Слабиковых - отца Григория и его дочери Елены. В ходе оперативных мероприятий были выявлены интересные для представителей закона находки. Обоим мошенникам предъявили обвинение 10 мая.

Фото: Piter.tv

