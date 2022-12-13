Бизнесмен из Красноярска купил завод Antolin в Петербурге

Компания Antolin производит потолочные блоки, дверные панели и стеклоподъемники. Ранее эти товары поставляли на заводы Ford, Hyundai, Skoda, Renault и Volkswagen.

Стало известно, что новым собственником заводов испанской группы Antolin в Петербурге и Нижнем Новгороде стала компания из Красноярска, связанная с предпринимателем Василием Германом. Об этом 30 марта свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

ООО "Лизинговая компания "Дельта" стало владельцем 100% долей ООО "Группа Антолин Санкт-Петербург" и ООО "Группа Антолин Нижний Новгород". Председатель совета директоров "Дельты" Анна Сторожена подтвердила информацию о сделке. По ее словам, договор о передаче активов подписали 18 марта. Доля нового собственника находится в залоге, это связано с задержками в переводах между банками, пишет "Деловой Петербург".

Компания Antolin производит потолочные блоки, дверные панели и стеклоподъемники. Ранее эти товары поставляли на заводы Ford, Hyundai, Skoda, Renault и Volkswagen.

Ранее на водителя, который оскорбил русских и христиан, завели второе уголовное дело. Ранее на этого мужчину завели дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Фото: Piter.tv

