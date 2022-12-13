На водителя, который оскорбил русских и христиан, завели второе уголовное дело

Ранее на этого мужчину завели дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

В Петербурге на 43-ленетго водителя "Соляриса", который оскорбил русских и христиан, возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об этом в четверг, 30 марта, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

Ранее на этого мужчину завели дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Тогда в Сети появилось видео, где мужчина негативно отзывался о христианах и русских. Позже инспекторы ДПС нашли машину, на которой передвигался агрессор, но пообщаться с водителем не удалось.

Мужчина отказался ехать в отеделение полиции и сумел сбежать от сотрудников ГИБДД — в их руках осталась лишь его куртка. Как отмечают в СК, его ещё не нашли.

Ранее завод фармсубстанций открыли в Петербурге. Завод позволит увеличить выпуск биотехнологических фармсубстанций и препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Фото: Piter.tv

