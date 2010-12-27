Бизнесмен Бурдинский получил 2 года условно за кражу 7,2 млн рублей

Он продал квартиру, которая ему не принадлежала.

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил девелоперу Игорю Бурдинскому наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В 2016 году на него появилось уголовно дело из-за кражи более 7 млн рублей. Бурдинский предложил купить квартиру на улице Чайковского за 6 млн рублей, хотя на самом деле она ему не принадлежала. Предприниматель получил согласие. Он заключил с покупателем договор уступки права по инвестиционному договору и получил 7,2 млн рублей. Деньги он потратил на собственные нужды.

Бурдинский так и не признал свою вину. Ранее он находится на подписке о невыезде. Теперь ему назначили условный уголовный срок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что производителем сгоревшей на "Лошарике" батареи может быть петербургская компания.

Фото: Piter.TV