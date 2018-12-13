На этом посту Федорова пробудет до 3 ноября 2019 года.

В понедельник, 6 мая, бывший зампред КУГИ Елена Федорова возглавила Отдел Росимущества Петербурга и Ленобласти. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Известно, что Федорова будет возглавлять Уравление с 4 мая по 3 ноября 2019 года.

Ранее Елена Федорова работала в КУГИ с 1993 года, после она получила должность зампреда в 2012 года. А в 2015 году возглавляла ФГКУ Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений" Минобороны России.

Напомним, что в апреле Станислав Рудовский ушел с поста главы Управления Росимущества.

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