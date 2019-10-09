Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов рассказал, как Владимир Путин играет в хоккей

Экс-вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов выступил в интервью YouTube-каналу Cam and Strick Podcast. Он поделился мнением об игре президента России Владимира Путина в хоккей.

"Я встречал Владимира Путина на льду несколько раз. Когда он был моложе, то забивал по 9-10 голов за матч. Но с возрастом он сдает, как и все хоккеисты. Количество очков и качество игры Путина падает. Сейчас его максимальный показатель - это пять голов за матч. Поэтому его больше не видно на чемпионатах мира и Олимпиадах" - сказал Брызгалов.