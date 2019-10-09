  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:02
335
arteliseev
Код вставки плеера

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов рассказал, как Владимир Путин играет в хоккей

0 0

В свой день рождения президент России забросил семь шайб.

Экс-вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов выступил в интервью YouTube-каналу Cam and Strick Podcast. Он поделился мнением об игре президента России Владимира Путина в хоккей.

"Я встречал Владимира Путина на льду несколько раз. Когда он был моложе, то забивал по 9-10 голов за матч. Но с возрастом он сдает, как и все хоккеисты. Количество очков и качество игры Путина падает. Сейчас его максимальный показатель - это пять голов за матч. Поэтому его больше не видно на чемпионатах мира и Олимпиадах" - сказал Брызгалов.

Напомним, Владимир Путин регулярно принимает участие в выставочных матчах по хоккею. В свой день рождения, 7 октября, президент России забросил семь шайб в благотворительной игре Ночной хоккейной лиги.

Ранее Илья Брызгалов высказался об отношении к президенту США Дональду Трампу.

Видео: YouTube / День с Алексеем Шевченко, ХК Лада Тольятти, Anaheim Ducks .

Теги: владимир путин, илья брызгалов, сборная россии по хоккею
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии