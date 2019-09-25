Экс-продюсер группы "Кино" выпустит новый рок-альбом

По словам музыканта, "там можно будет услышать все".

Андрей Тропилло, бывший продюсер группы "Кино" работает над новым рок-альбомом. Музыкант пообещал, что в новой пластинке можно будет услышать от арабских мотивов до фокстрота современности, рассказал "Петербургский дневник".

Альбом под названием "Дорогая франшиса" опубликуют на музыкальных цифровых площадках. Также он появится на CD в трех отдельных частях.

Тропилло рассказал, что использовал в названии "франшиса" вместо "франшизы" неслучайно.

"Франшиза – это практически плагиат. А слово "франшиса" в нашем случае подразумевает заимствование отдельных элементов из разной музыки, делая ее звучание самостоятельным, целостным", - поделился рок-исполнитель.

Музыкант отметил, что для него важно делать музыку, а не деньги, поэтому он специально отошел от современности и сделал то, что не делают уже лет 50, по его мнению.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на "Детское Евровидение - 2019" от России поедет дуэт.

Фото: Андрей Тропилло / VK