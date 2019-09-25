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Экс-продюсер группы "Кино" выпустит новый рок-альбом
Сегодня, 22:26
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nadezhda_sib

Экс-продюсер группы "Кино" выпустит новый рок-альбом

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По словам музыканта, "там можно будет услышать все".

Андрей Тропилло, бывший продюсер группы "Кино" работает над новым рок-альбомом. Музыкант пообещал, что в новой пластинке можно будет услышать от арабских мотивов до фокстрота современности, рассказал "Петербургский дневник"

Альбом под названием "Дорогая франшиса" опубликуют на музыкальных цифровых площадках. Также он появится на CD в трех отдельных частях. 

Тропилло рассказал, что использовал в названии "франшиса" вместо "франшизы" неслучайно. 

"Франшиза – это практически плагиат. А слово "франшиса" в нашем случае подразумевает заимствование отдельных элементов из разной музыки, делая ее звучание самостоятельным, целостным",

- поделился рок-исполнитель. 

Музыкант отметил, что для него важно делать музыку, а не деньги, поэтому он специально отошел от современности и сделал то, что не делают уже лет 50, по его мнению. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на "Детское Евровидение - 2019" от России поедет дуэт. 

Фото: Андрей Тропилло / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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