Бывший подопечный Фонда друзей балтийской нерпы доплыл до Финляндии

Тюлень Уран, который еще недавно проходил реабилитацию в Репино, достиг берегов Финляндии. Об этом сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.
После восстановления животное выпустили на волю, это было около 10 дней назад. Чтобы наблюдать за передвижениями тюленя, к его шерсти прикрепили датчик. Он не мешает млекопитающему и в будущем может отвалиться.
Как показало устройство, Уран уже доплыл до берегов соседнего государства.
Вчера Уран находился в месте скопления своих диких сородичей (которое мы вам не покажем), а сегодня отправился путешествовать дальше. С нетерпением ожидаем новых данных!
Судя по карте, он проплывал в районе города Хамина в провинции Кюменлааксо.
Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99
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