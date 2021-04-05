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Бывший подопечный Фонда друзей балтийской нерпы доплыл до Финляндии
Сегодня, 16:53
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Бывший подопечный Фонда друзей балтийской нерпы доплыл до Финляндии

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Тюлень Уран, который еще недавно проходил реабилитацию в Репино, достиг берегов Финляндии. Об этом сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы.

После восстановления животное выпустили на волю, это было около 10 дней назад. Чтобы наблюдать за передвижениями тюленя, к его шерсти прикрепили датчик. Он не мешает млекопитающему и в будущем может отвалиться. 

Как показало устройство, Уран уже доплыл до берегов соседнего государства. 

Вчера Уран находился в месте скопления своих диких сородичей (которое мы вам не покажем), а сегодня отправился путешествовать дальше. С нетерпением ожидаем новых данных!

Судя по карте, он проплывал в районе города Хамина в провинции Кюменлааксо.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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