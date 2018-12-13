Менеджера покойного Стэна Ли задержали за издевательства над художником

В ближайшее он предстанет перед судом в Лос-Анджелесе.

Бывший менеджер Стэна Ли Кийю Морган арестован по подозрению в жестоком обращении со своим покойным работодателем. Об этом сообщает издание Associated Press.

В полицию обратилась дочь художника. По ее словам, Морган воспользовался ухудшением здоровья ее отца и присвоил себе более 262 тыс. долларов. Кроме того он ограничивал возможность семьи и друзей видеться с Ли.

Адвокат подозреваемого все отрицает. В ближайшее время Моргана предстанет перед судом в Лос-Анджелесе.

Напомним, что Стен Ли скончался 12 ноября по неизвестным причинам. Известно, что за последние годы автор переболел сразу несколькими серьезными болезнями, включая пневмонию и проблемы с сердцем.

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