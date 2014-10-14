Бывший губернатор Яковлев рассказал о своем отношении к переименованию Ленинграда в Санкт-Петербург

В сентябре 1991 года Ленинград вновь переименовали в Санкт-Петербург.

В сентябре 1991 года Ленинград вновь переименовали в Санкт-Петербург. Президент Российского союза строителей, бывший губернатор Северной столицы (1996-2003 годы) Владимир Яковлев рассказал "Петербургскому дневнику" о своем отношении к переименованию.

Яковлев хорошо помнит те времена. Он вспоминает, что далеко не все горожане были рады этому событию. Однако бывший губернатор считает, что городу справедливо вернули историческое название.

Также в 90-ые активно обсуждали возвращение Петербургу столичный статус. Однако, рассказал Яковлев, на тот момент это было не очень полезно. Но бывший губернатор настаивал на том, чтобы вернуть ряд учреждений, например, Министерство культуры.

Спустя несколько лет Петербург ждало еще одно изменение – "мэра" сменил "губернатор". В 1996 году первым губернатором города стал именно Яковлев.

В первый момент ты неожиданно понимаешь, что вся ответственность за город, за весь объем работ лежит только на тебе. Поэтому мне приходилось спешно подбирать кадры и решать, какой у города должен быть стратегический план развития. Владимир Яковлев, бывший губернатор Петербурга

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