Бывшие подрядчики стадиона "Санкт-Петербург" подали новые иски к комитету по строительству

Общая сумма исков достигла почти 5 миллионов рублей.

Два бывших подрядчика футбольного стадиона на Крестовском острове, подали новый иск к комитету по строительству города. Об этом стало известно из материалов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Компании пытаются взыскать с города затраты, которые они понесли во время возведения стадиона "Санкт-Петербрг". В самом комитете отказались давать комментрарии до полного ознакомления с претензиями.

Первый иск подала компания "Инжиниринговая корпорация Трансстрой" на общую сумму 2,6 млрд рублей, а второй "Инжтрансстрой-Спб" в 2,1 млрд рублей.

На данным момент, дата заседания не назначена.

Ранее мы писали о том, что стадион "Санкт-Петербург" на один день превратится в фан-зону.

Фото: Стадион "Санкт-Петербург"/ВК