Болельщики смогут собраться здесь 16 августа и посмотреть матч "Зенит-Динамо".

Стадион "Санкт-Петербург" на один день превратится в фан-зону". Болельщики смогут собраться здесь 16 августа и посмотреть матч "Зенит-Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Напомним, матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы "Зенит-Динамо" начнется на стадионе "Петровский" в 20:00 мск. Однако УЕФА запретил болельщикам сине-бело-голубых присутствовать на игре. Поэтому всех желающих приглашают на другой петербургский стадион, на котором будет вестись прямая трансляция.

Фан-зона откроется в 18:00. Перед началом игры для болельщиков выступят рок-группы Tequilajazzz и "Биртман". В одном из залов стадиона пройдет автограф-сессия с Александром Кокориным.

Ранее мы писали, что "Зенит" на матче Лиги Европы поддержат 2,5 тысячи болельщиков‍.

Фото: visit-petersburg.ru