Стало известно, кто из "Зенита" сразится с "Динамо" в субботнем матче

Игра начнется в 19:00.

Тренерский штаб "Зенита" определил стартовый состав на матч 24-го тура Мир РПЛ. С повязкой капитана на стадион выйдет Дуглас Сантос. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

На поле появятся Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Матео Кассьерра.

Своего часа на скамье запасных будут ждать Александр Васютин, Даниил Одоевский, Данил Круговой, Арсен Адамов, Алексей Сутормин, Нуралы Алип, Родригао, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.



Игра начнется в 19:00. За порядком на стадионе "Газпром Арена" будут следить 800 сотрудников Росгвардии.

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Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"