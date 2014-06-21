Бывшая супруга Пьехи назвала обвинения Безбородовой враньем

Избившая ребенка женщина уверяла, что мальчик является неблагополучным.

Экс-жена Стаса Пьехи Наталия Горчакова в Instagram ответила на обвинения Ирины Безбородовой, против которой возбуждено уголовное дело по факту избиения сына певца и модели.

Женщина прокомментировала заявление неприятельницы по поводу "неблагополучного" Пети. По словам матери мальчика, ребенок действительно гуляет по поселку в шортах и майке, как и другие дети. Ничего постыдного Горчакова в этом не видит. Кроме того, бывшая жена музыканта отметила, что мальчик не просит еду у соседей, как заявила Безбородова. Горчакова убеждает, что ребенок избирателен в блюдах.

Мать Петра напомнила аудитории, что оправдываться ей не нравится, но она вынуждена отвечать на хейт, чтобы защитить эмоциональное здоровье сына.

Ранее на Piter.tv: "Она его не била": cоседи рассказали свою версию "нападения" на сына Стаса Пьехи.

Фото: Instagram / knyaginya