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Биржевая цена бензина Аи-95 побила исторический максимальный рекорд
Сегодня, 21:45
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smirenny

Биржевая цена бензина Аи-95 побила исторический максимальный рекорд

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Марка подорожала на 1,28%.

В пятницу, 26 июня, стало известно, что биржевая цена бензина Аи-95 побила исторический максимум. 

Цена достигнула отметки в 57,43 тысяч рублей за тонну, что выше на 1,28% предыдущего максимума. Отметим, что на прошлой неделе цена обновляла максимум дважды: сначала 56,75 тысяч рублей за тонну, затем – 57,314 тысяч рублей. Федеральная антимонопольная служба проводит проверку и выясняет причины поднятия цены.

Ранее мы писали, что стоимость бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже.

Фото: pixabay

Теги: 95 бензин, бензин цена, биржевая цена бензина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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