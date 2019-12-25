Биржевая цена бензина Аи-95 побила исторический максимальный рекорд

Марка подорожала на 1,28%.

В пятницу, 26 июня, стало известно, что биржевая цена бензина Аи-95 побила исторический максимум.

Цена достигнула отметки в 57,43 тысяч рублей за тонну, что выше на 1,28% предыдущего максимума. Отметим, что на прошлой неделе цена обновляла максимум дважды: сначала 56,75 тысяч рублей за тонну, затем – 57,314 тысяч рублей. Федеральная антимонопольная служба проводит проверку и выясняет причины поднятия цены.

Ранее мы писали, что стоимость бензина Аи-95 побила исторический рекорд на бирже.

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