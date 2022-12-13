Биологи объяснили, на что похож крик лис во время гона

По незнанию его можно перепутать с довольно жутким человеческим криком.

Биологи рассказали о крике лис во время гона. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В петербургских лесах начался лисий гон. Так лисицы в поиске самца оставляют пахучие метки и бросают в лесную глушь призывный клич. Биологи называют брачный зов самки весьма специфическим. По незнанию его можно перепутать с довольно жутким человеческим криком.

Отметим, что в Ленинградской области сейчас насчитывается немногим более трех тысяч лисиц, а в Петербурге не больше полусотни.

Ранее в Петербурге перед судом предстанут наркодилеры, у которых изъяли 82 кг наркотиков. Дело направлено в Калининский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

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