Биологи изучили геном большой белой акулы

Учёные обнаружили, что геном акулы значительно отличается от человеческого содержанием огромного количества мутаций.

Изучением генома большой белой акулы учёные занялись впервые. Биологи обнаружили существенные различия между геномом человека и большой белой акулы.

Найденные мутации оберегают от возникновения онкологических заболеваний, а также некоторых болезней, возникающих в результате старения организма. Такой интерес к этим морским хищникам не случайна. Биологи пришли к выводу, что первые особи данного вида появились на планете более пяти миллионов лет назад, к сравнению, человек обитает на Земле 2,6 миллионов лет. А продолжительность жизни же у больших белых акул составляет 70 лет, почти столько же составляет средняя продолжительность жизни человека.

Биологи объясняют возникновение мутаций тем, что у большой белой акулы теперь появилась устойчивость ко многим характерным для данного вида болезням.

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