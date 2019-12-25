Анча Баранова рассказала, когда россиянам стоит ждать роста числа зараженных коронавирусом.

Биолог спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Эксперт полагает, что новый подъем уровня заражения коронавирусом по стране начнется в тот момент, когда температура за окном покажет ноль градусов по Цельсию, а также тогда, когда начнется оттепель.

В России заболеваемость пошла на спад, но боюсь, что это временное явление. Как только погода изменится, все может пойти обратно… Сейчас стабильно холодная погода, а как только температура будет переходить через ноль, оттепели начнутся, то количество заражений увеличится Анча Баранова, биолог

Специалист надеется на то, что снижение заболеваемости будет вызвано массовой вакцинацией населения. По мнению Барановой, сейчас - удачный период для того, чтобы сделать прививку от инфекции.

Напомним, что согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, температура воздуха в следующую декаду покажет отметки ниже нуля (минимум на четыре градуса).

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Фото: Piter.tv