Билли Новик: "Мне бы хотелось, чтобы человек, который нуждается в крови получил именно мою"

"Фонд Доноров" провел в Санкт-Петербурге акцию ко Всемирному дню донора костного мозга. Кровь сдали сотрудники администрации и жители города, к которым присоединился активный донор Билли Новик, лидер группы "Billy"s Band".

13 сентября в НИИ Гематологии и трансфузиологии прошла донорская акция, приуроченная ко дню доноров костного мозга. Любой желающий мог прийти и сдать кровь. В акции принял участие известный музыкант и лидер группы "Billy's Band" Билли Новик!

"Я сдавал кровь на работе в больнице, когда работал врачом. Каждый раз, сдавая кровь, я думал о том, что именно происходит. Как это все работает? Куда поступает эта кровь и как она оказывается в организме того, кто в ней действительно нуждается? Что при этом может чувствовать человек? С годами я стал понимать, что это хоть и немного каламбурно звучит, но это то добро, которое можно сделать малой кровью. Кровь, которую ты сдаешь, является добром, она может кому-то помочь. Помочь не кому-то конкретному, а шансы ровны", - поделился своей историей Билли Новик.

В благодарность сдавшим кровь были подарены памятные открытки, сделанные руками самых маленьких пациентов отделения онкологии НИИ им. Н. Н. Петрова. В акции приняли участие как начинающие, так и почетные доноры, делившиеся своей кровью уже не в первый раз. Участники смогли не только пройти уже привычную процедуру, но и внести свои данные в официальный регистр потенциальных доноров костного мозга.

"Мне бы хотелось, чтобы человек, который нуждается в крови получил бы именное мою кровь. Я хочу, чтобы ему стало так же хорошо, как и мне – это моя основная задача. Поэтому мне хочется этим делиться", - добавил музыкант.

Чтобы обновить кровь после процедуры, специально для доноров устроили чаепитие со сладостями. Акция прошла при поддержке главы округа Екатерингофский Олега Смакотина, который тоже не остался в стороне и стал донором.

"Для меня это будет впервые. Я, как и многие обычные люди с определенной фобией, переживаю по этому поводу. Но, изучив этот вопрос более внимательно, более тщательно, я понял, что беспокоиться не о чем. Тот вклад, та польза, которая может быть принесена , не измерима", - поднял проблему спикер.

Стать донором, может любой гражданин РФ, достигший 18 лет и весом не менее 50 кг. Также он не должен иметь противопоказаний к донации.

Фото, видео: Piter.TV

Дарья Шефер, Надежда Путинцева