Сотрудники администрации Ленобласти присоединились ко Дню донора

На дне донора помимо сдачи крови есть возможность присоединиться к регистру доноров костного мозга.

В среду, 20 марта, в администрации Ленинградской области прошёл день донора, организованный Общественной палатой 47 региона. Мероприятие проводится с целью сбора крови от добровольных доноров. В этот день кровь удалось сдать 50-ти людям. Очередное мероприятие по сдаче крови запланировано на через три месяца и также пройдет в администрации Ленинградской области. Вся собранная кровь будет передана в Ленинградскую областную клиническую больницу, где она будет использована для проведения медицинских процедур.

На дне донора помимо сдачи крови есть возможность присоединиться к регистру доноров костного мозга. В России существует около 300 тыс. потенциальных доноров костного мозга. Для того, чтобы стать донором, необходимо подать заявку через Госуслуги. Часть собранной крови будет направлена в лабораторию для проведения типирования, чтобы добавить желающих стать донорами в базу данных. Это позволит помочь человеку, нуждающемуся в пересадке костного мозга, в случае, если он имеет генетического близнеца.

У каждого сотрудника администрации взяли по 450 мл крови. Медики рекомендуют пить больше воды за день и два стакана горячего чая в день сдачи.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)