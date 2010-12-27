Билеты на футбольный матч "Россия-Испания" можно выкупить за 800 рублей

Осталось всего два дешевых билета на футбольную игру "Россия-Испания".

На сайте официальных продаж билетов на матч футбольный матч “Россия-Испания” осталось всего два вакантных места, которые можно приобрести по 800 рублей. Стоимость остальных билетов варьируется от одной до четырех тысяч.

Сама игра пройдет 14 ноября в 21:45 по московскому времени. В национальной сборной России играют Юрий Жирков, Александр Ерохин, Александр Кокорин, Андрей Лунев, Далер Кузяев, Игорь Смольников и Дмитрий Полоз. Оппонентами станут известные всему миру участники из Испании - Давид Де Хеа, Серхио Рамос, Жерар Пике и Иско.

Напомним, что старт продаж билетов на контрольный матч между сборными России и Испании объявлен “Российским футбольным союзом” 2 ноября. Товарищеская игра пройдет на стадионе “Санкт-Петербург” в Северной столице.