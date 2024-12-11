Bild: в Германии пара насиловала дочерей ради контента

Следователи раскрыли подробности скандала с семьей, которая обогащалась на своих детях.

В Германии 43-летний мужчина обвиняется в изготовлении недопустимых материалов с участием его дочерей. Соответствующий материал опубликован в немецком издании Bild. По данным следственных органов, местный житель по имени Себастьян, проживающий в городе Бохуме, заставлял своих дочерей создавать материалы сексуального характера. Далее этот контент продавался клиентам. На момент совершения серии преступлений, девочкам было 8 и 15 лет. В некоторых случаях отец накачивал детей наркотиками, чтобы усыпить их. Эти действия подозреваемый совершал с согласия матери потерпевших.

В общих беседах родители называли свою восьмилетнюю дочь "нашей маленькой машинкой по печатанию денег". Речь шла об участии ребенка в запрещенных съемках. Обвиняемый заявил правоохранительным органам, что у него были любовные отношения с 15-летней дочерью. Он добавил, что так как мать детей не одобряла этого, то он якобы фальсифицировал часть содержания фильма для взрослых, чтобы проводить с девочкой больше времени. Мужчина добавил, что сама девочка якобы дала согласие на такие отношения с отцом. В СМИ указали, что из-за действий родителей пострадала также годовалая дочь, однако никаких подробностей ситуации не уточняются. Ранее Сабастьяна судили на то, что он выдавал себя за фельдшера, хотя в реальности не получал медицинское образование.

Петербуржцу предъявили обвинение в склонении школьниц к употреблению наркотиков.

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