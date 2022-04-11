Бибилов заявил, что выходит во второй тур выборов вместе с Аланом Гаглоевым

В Южной Осетии президентские выборы пройдут во втором туре.

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что на президентских выборах в стране будет второй тур. Соответствующей информацией политик поделился с журналистами во время собранной пресс-конференции, посвященной предварительным результатам по итогам голосования за кандидатов в первом туре выборов. Политик уточнил, что его оппонентом станет Алан Гаглоев.

Мы уже понимаем, что будет второй тур. Анатолий Бибилов, президент Южной Осетии

Напомним, что президентские выборы прошли 10 апреля на 76 избирательных участках, расположенных в самой республике, а также в Северной Осетии, Москве и Сухуме. Центры работали с 8 утра до 20 часов вечера. На место руководителя страны претендовали пять кандидатов. Кроме Бибилова, за должность президента боролись лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат местного парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер Думы Александр Плиев.

Президент Южной Осетии не исключил провокаций со стороны Грузии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости