Безработный, изнасиловавший девушку в Петергофе, пойман

28-летний местный житель совершил данное преступление 9 месяцев назад в Александровском парке.

Сотрудники полиции Петергофа задержали 28-летнего местного жителя, который подозревается в нападении на девушку. Об этом сообщают городские СМИ.

Преступление было совершено еще в 2017 году, но поиски сильно затянулись. Тогда злоумышленник с ножом накинуля на 27-летнюю девушку. Она в тот же день обратилась в правоохранительные органы, но безработного рецидивиста нашли только на днях.

Его полностью изобличили в совершении указанного преступления. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело и его ждет суд.

Ранее на Костюшко подросток подвергся сексуальному насилию.

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