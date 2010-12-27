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ФСБ будет следить за безопасностью биометрических данных клиентов банков
Сегодня, 18:45
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nadezhda_sib

ФСБ будет следить за безопасностью биометрических данных клиентов банков

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В Минфине недовольны утечками данных, которые случались.

ФСБ будет охранять биометрические данные пользователей банков. В Минфине РФ обеспокоены утечкой персональных данных клиентов, сообщило "Экономика сегодня"

Для того, чтобы биометрические данные россиян оставались в безопасности, за этим будут следить в ФСБ. 

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев назвал утечку информации такого рода "серьезным ударом для человека". Из-за того, что банки хранят конфиденциальную информацию, организациям тоже необходимо повысить уровень защиты. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что до конца года в России установят 10 тысяч биометрических банкоматов. 

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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