ФСБ будет следить за безопасностью биометрических данных клиентов банков

В Минфине недовольны утечками данных, которые случались.

ФСБ будет охранять биометрические данные пользователей банков. В Минфине РФ обеспокоены утечкой персональных данных клиентов, сообщило "Экономика сегодня".

Для того, чтобы биометрические данные россиян оставались в безопасности, за этим будут следить в ФСБ.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев назвал утечку информации такого рода "серьезным ударом для человека". Из-за того, что банки хранят конфиденциальную информацию, организациям тоже необходимо повысить уровень защиты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что до конца года в России установят 10 тысяч биометрических банкоматов.

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