Беспредел в Петербурге: на дороге подрались водители маршруток

Для жителей Северной столицы физическая расправа водителей превращается в привычное дело: драка не вызывает реакции.

В Калининском районе Петербурга прохожему удалось заснять на видео драку между двумя водителями. Мужчины кавказской национальности вышли из транспортных средств и устроили разборки прямо на проезжей части. При

этом, шоферы не задумались о пассажирах, которые все это время мирно ожидали развязки: противники оказались не кем иными, как водителями маршруток.

Активная борьба оставила равнодушных очевидцев событий. Да и сами нарушители спокойствия быстро охладели друг к другу: после непродолжительных взмахов руками и ногами, оба водителя разошлись по своим рабочим местам. После этого маршрутки продолжили движение. За ними успела скопиться приличная пробка, но никто не решался сигналить.

Напомним, что глава "ПотребНадзора" стал жертвой нелегальных торговцев: мужчину избили.

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