Бесплатное посещение исторического парка "Россия – моя история"

Организаторы российского фестиваля «Knifest» приглашают школьников в историческое путешествие.

18 июня детям бесплатно проведут экскурсию и покажут уникальную мультимедийную выставку "От великих потрясений к великой победе 1917-1945". В экскурсии может принять участие любой желающий от 13 до 18 лет.

После посещения выставки школьники смогут принять участие в викторине и получить призы от организаторов. У детей будет уникальная возможность поучаствовать в эффектном шоу под присмотром профессионалов.

Исторический парк "Россия – Моя история" – "живой учебник" по истории России и Санкт-Петербурга. Уникальный мультимедийный комплекс представляет всю историю нашей страны с древнейших времен до наших дней при помощи более 900 единиц мультимедийного и интерактивного оборудования.

Фестиваль "KNIFEST" - новый уникальный формат мероприятий для России. Основная задача фестиваля - объединить всех любителей ножей, оружия, истории, туризма и спорта.

ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА (количество мест ограничено):

+79818740789 Вера, pr@knifest.ru

Дата: 18.06.2019

Время: 12:20 (сбор у главного входа)

Место: Исторический парк-музей "Россия – моя история" - Бассейная улица, дом 32, стр.1