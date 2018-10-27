Бесплатное посещение исторического парка "Россия – моя история"

18 июня детям бесплатно проведут экскурсию и покажут уникальную мультимедийную выставку "От великих потрясений к великой победе 1917-1945". В экскурсии может принять участие любой желающий от 13 до 18 лет.
После посещения выставки школьники смогут принять участие в викторине и получить призы от организаторов. У детей будет уникальная возможность поучаствовать в эффектном шоу под присмотром профессионалов.
Исторический парк "Россия – Моя история" – "живой учебник" по истории России и Санкт-Петербурга. Уникальный мультимедийный комплекс представляет всю историю нашей страны с древнейших времен до наших дней при помощи более 900 единиц мультимедийного и интерактивного оборудования.
Фестиваль "KNIFEST" - новый уникальный формат мероприятий для России. Основная задача фестиваля - объединить всех любителей ножей, оружия, истории, туризма и спорта.
ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА (количество мест ограничено):
+79818740789 Вера, pr@knifest.ru
Дата: 18.06.2019
Время: 12:20 (сбор у главного входа)
Место: Исторический парк-музей "Россия – моя история" - Бассейная улица, дом 32, стр.1
Обсуждение ( 0 )