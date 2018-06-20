Петербург обрастет бесплатным Wi-Fi и увеличит уличное видеонаблюдение

В Правительстве Северной столицы рассказали о развитии проекта "Безопасный город".

В рамках системы "Безопасный город" в Петербурге планируется установить камеры видеонаблюдения на территориях школ и дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Смольного днем 22 апреля.

Благодаря новым приборам наблюдения город увеличит охват осматриваемых участков. Около 70 системных комплексов оборудуют в салонах общественного транспорта: автобусах, трамваях и троллейбусах. Таким образом чиновники надеются выявлять правонарушения.

Отметим, что особое внимание будет уделено трассам. В первую очередь видеоустройства появятся на дороге по направлению к аэропорту "Пулково". В общей сложности Петербург закупит 15,5 тысяч устройств для слежения. Также Смольный разместит точки бесплатного Wi-Fi в местах массового скопления людей.

Фото: Piter.tv