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Районы получат бесплатные лекарства от коронавируса
Сегодня, 21:32
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smirenny

Районы получат бесплатные лекарства от коронавируса

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Регион получил 203 миллиона рублей из федерального бюджета, но их может не хватить на всех.

Во вторник, 24 ноября, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что выделенные деньги из федерального бюджета могут не покрыть расходы на лечение всех горожан. 

Деньги уже дошли до всех поликлиник города, а некоторые уже начали выдавать закупленные препараты, но некоторым не повезло с поставщиками. Сейчас лекарств не хватает  Центральном, Приморском, Петродворцовом, Петроградском, Невском, Курортном, Кронштадтском, Колпинском и Выборгском районах. К концу недели заказанные препараты обещали доставить.

Ранее мы писали, что Голикова оценила ситуацию с маркировкой лекарств.

Фото: Pixabay

Теги: бесплатные лекарства, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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