Районы получат бесплатные лекарства от коронавируса

Регион получил 203 миллиона рублей из федерального бюджета, но их может не хватить на всех.

Во вторник, 24 ноября, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что выделенные деньги из федерального бюджета могут не покрыть расходы на лечение всех горожан.

Деньги уже дошли до всех поликлиник города, а некоторые уже начали выдавать закупленные препараты, но некоторым не повезло с поставщиками. Сейчас лекарств не хватает Центральном, Приморском, Петродворцовом, Петроградском, Невском, Курортном, Кронштадтском, Колпинском и Выборгском районах. К концу недели заказанные препараты обещали доставить.

Ранее мы писали, что Голикова оценила ситуацию с маркировкой лекарств.

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