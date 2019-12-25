Бесплатные лекарства для лечения коронавируса на дому получают более 18,7 тысяч петербуржцев

Еще 6838 горожан завершили лекарственную терапию.

Бесплатные лекарства для амбулаторного лечения COVID-19 получают более 18,7 тысяч петербуржцев. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга О.Н.Эргашева.

На данный момент препараты получают 18 760 пациентов, проходящих лечение на дому, из них 1 148 человек – после выписки из стационара на амбулаторное лечение. Еще 6838 горожан завершили лекарственную терапию.

Из федерального бюджета на бесплатное обеспечение лекарствами от COVID-19 выделено 203,14 млн. рублей.

Лекарства выдаются пациентам бесплатно по назначению врача. Список препаратов полностью соответствует 7 схемам лечения, которые содержатся во Временных методических рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Стало известно, сколько человек привили от коронавируса в Петербурге.

Фото: pixabay